Deținătorul recordului mondial pentru cele mai multe scrisori primite și trimise: „Nu închideți Oficiul Poștal din Marca!”

Gabriel Lavrincic este un sălăjean născut în localitatea Marca, omul care deține recordul Mondial pentru cele mai multe scrisori trimise și primite într-o viață. Este supărat pentru că a primit vestea că Oficiul Poștal din Marca ar urma să fie închis chiar dacă este locul devenit parte din procesul prin care a intrat în Cartea Recordurilor. Gabriel face un apel public la conducerea Poștei Române să nu închidă Oficiul Poștal din Marca.

„Către Compania Națională Poșta Română, domnului director general Florin Valentin Ștefan. Subsemnatul Lavrincic Gabriel Antoniu, vă aduc la cunoștință următoarea solicitare în numele comunității din comuna Marca, județul Sălaj. Facem apel la dumneavoastră să nu închideți Ghișeul Poștal din Marca, deoarece această comună în frunte cu „Ghișeul Poștal” a devenit un brand național și internațional prin prisma Recordului Mondial unic în lume. Marca este locul în care au fost primite și trimise cele mai multe scrisori în toată istoria omenirii, prin Oficiul Poștal din comună. Recordul mondial la categoria cele mai multe scrisori primite și trimise din toată istoria omenirii („Cele mai multe scrisori primite într-o viață”), emis de prestigioasa și arhicunoscuta Guinness World Records din Marea Britanie, se află în posesia subsemnatului, născut în comuna Marca. Dețin 22.018 scrisori primite din fosta Uniune Sovietică. Toate scrisorile sunt bine conservate și complete cu plicurile și mărcile poștale ștampilate”, este o parte din mesajul lui Gabriel Lavrincic.

Marca va avea un muzeu al scrisorilor

Gabriel Lavrincic a mai declarat că în comuna Marca urmează să fie deschis Muzeul Scrisorilor, un proiect unic în lume în care se vor expune scrisorile și materialele cu care sălăjeanul a intrat în Cartea Recordurilor. Acest proiect își propune să atragă atenția asupra necesității păcii la nivel global, despre importanta comunicării, scrisului și cititului într-o eră a digitalizării, în care scrisul clasic aproape că a dispărut. Acest muzeu va avea menirea de a se adresa și tinerei generații „Facebook” pe care o va îndruma să redescopere experimentul în ceea ce privește comunicarea scrisă pe hârtie prin care să înțeleagă că se poate face educație de calitate și cu creionul și hârtia, care în multe cazuri depășește educația făcută cu tastatura. „Vă mai informez că o companie de film din SUA intenționează să realizeze în comuna Marca un film documentar cu povestea scrisorilor și recordul Mondial, un motiv în plus să nu se închidă Ghișeul Poștal”, a încheiat Lavrincic.