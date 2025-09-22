„Nocturna Bibliotecilor” promite un sfârșit de săptămână plin de activități pentru toți sălăjenii

„Nocturna Bibliotecilor”, cel mai așteptat eveniment al toamnei, va fi organizat săptămâna aceasta la Biblioteca Județeană „I. S. Bădescu”. Experiența culturală este destinată tuturor sălăjenilor, de la cei mai mici și până la cei mai vârstnici, și va avea loc vineri, 26 septembrie, începând cu ora 17.

„Nocturna Bibliotecilor nu este doar un eveniment, ci o sărbătoare a comunității. Este momentul în care biblioteca se transformă într-un spațiu viu, unde fiecare vizitator găsește ceva pe gustul său. Copiii descoperă bucuria poveștilor, tinerii se lasă inspirați de invitați speciali, iar adulții se reconectează prin muzică, dans și tradiții. Ne dorim ca fiecare participant să plece acasă cu o experiență frumoasă și cu dorința de a reveni la bibliotecă”, a declarat Mariana Marian, managerul Bibliotecii Județene Sălaj.

O mulțime de surprize

În acest an vor fi pregătite numeroase surprize, cu sprijinul Colegiului Național „Silvania”, al Palatului Copiilor Zalău, al Căsuței Culorilor, La Demoiselle și FAIN. Mai mult, bibliotecile publice din județ vor aduce în fața celor prezenți oameni, tradiții și povești din satul sălăjean.

„Ia-ți prietenii cu tine, și hai să ne bucurăm împreună de cărți, ateliere și lectură, vernisaje, dans și muzică bună, tururi de bibliotecă, vizionări și invitați de poveste!”, transmis reprezentanții bibliotecii.

Un program pentru toate gusturile

Programul promite o experiență de neuitat pentru toate gusturile:

Secția Tineri&Adulți – zona pietonală

•ora 17 – Deschiderea oficială; moment muzical și vernisaj – expoziție cu vânzare: Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău

• ora 17:30 – Dincolo de finish: Cosmin Pașca, spartanul din spatele Zalău Ultra Trail. O poveste inspirațională despre curaj, disciplină și puterea de a-ți depăși limitele.

• ora 17:30 – Vin la Bibliotecă: degustare de vinuri marca Fort Silvan,

• ora 19 – Povești în pas de… latino: Bailarte – dans, ritmuri și culoare,

• ora 20 – Biblioteca prinde glas: concert Sergiu Chirilă Band,

– standuri de prezentare, expoziții și momente interactive: Colegiul Național „Silvania”, Palatul Copiilor Zalău, Căsuța Culorilor, La Demoiselle, FAIN,

– Tradiții vii la bibliotecă: oameni, povești și obiceiuri autentice din bibliotecile comunale ale județului Sălaj.

Sala de lectură

• ora 17- ateliere de creație, jocuri și povești, pentru cei mai mici cititori.

Secția Copii

• ora 17 – 23 – Biblioteca de poveste,

•ora 17 – 23 – tururi de bibliotecă și sesiuni de lectură în toate secțiile Bibliotecii Județene Sălaj.

Parteneri acestei manifestări sunt Consiliul Judeţean Sălaj, Primăria Municipiului Zalău, Casa Municipală de Cultură Zalău, Liceul de Artă „Ioan Sima”, Palatul Copiilor Zalău și Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România.

Ajunsă la cea de-a VI-a ediție, Nocturna Bibliotecilor face parte din Campania de de activare nocturnă a bibliotecilor, derulată de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) și implică bibliotecile publice din România și Republica Moldova. Intrarea este liberă.