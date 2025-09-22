Ritmuri de chitară și metal simfonic vor răsuna la Porolissum

Ritmurile chitarelor electrice vor răsuna vineri între ruinele antice ale Porolissumului. Amfiteatrul de la Castrul Roman va găzdui un concert de symphonic metal, organizat cu prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului 2025, ajunse la cea de-a XXXIII-a ediție.

Evenimentul va avea loc vineri seara, iar istoria, cultura și metalul simfonic se vor împleti și vor prinde viață. Pe scenă vor urca două formații ce unesc forța sonoră cu profunzimea mesajului artistic. Începând cu ora 19:30 va concerta trupa Symphress, iar de la ora 20:30 publicul va asculta formația Coincidentia Oppositorum.

Acesta nu este doar un spectacol muzical, ci o sărbătoare a patrimoniului cultural sălăjean, un prilej de întâlnire între trecut și prezentul creativ, piatra romană și vibrația chitarelor electrice. Intrarea este liberă, iar organizatorii promit o atmosferă de neuitat.

Spectacolul va fi organizat la Amfiteatrul Roman de la Porolissum, unul dintre cele mai spectaculoase situri arheologice din România.

„Vă așteptăm cu drag la un concert care celebrează tot ce are Sălajul mai frumos: patrimoniu, muzică bună, oameni faini, cultură vie. Mulțumim prietenilor de la Symphress că ni s-au alăturat în această aventură sonoră și spirituală. Ne vedem la Porolissum!”.

În caz de vreme nefavorabilă, concertul va fi mutat în Zalău, la Amfiteatrul din Parcul Municipal Central.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii – Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj, în parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj și cu implicarea CORBU, ProTeatru, Țara Silvaniei și Asociației DA′AT.

Inițiate de Consiliul Europei și Comisia Europeană, Zilele Europene ale Patrimoniului promovează accesul liber al publicului la monumente și locuri istorice. În acest fel sunt puse în valoare atât patrimoniul comun, cât și diversitatea culturală a Europei.