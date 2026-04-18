Cursuri gratuite de canto pentru viitorii elevi ai Liceului de Artă „Ioan Sima” din Zalău

Ești absolvent de clasa a VIII-a și visezi la o carieră în muzică? Acum ai șansa să te pregătești gratuit pentru probele de aptitudini. Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău organizează cursuri de canto dedicate tuturor elevilor pasionați de muzica vocală, care își doresc să urmeze un drum artistic. Unitatea de învățământ le oferă doritorilor pregătire specializată pentru susținerea probelor de aptitudini, îndrumare din partea profesorilor de specialitate ai liceului și dezvoltarea tehnicii vocale și a încrederii în sine. Când? În fiecare zi de joi, de la ora 16, la Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău, începând cu data de 23 aprilie.

