„Circuitul Anotimpurilor”: pasionații de călătorii sunt așteptați la o nouă escapadă prin Sălaj

„Circuitul Anotimpurilor” continuă cu o nouă drumeție prin destinații sălăjene, iar de această dată, cei dornici de a se bucura de o escapadă sunt invitați să ia parte la un nou traseu. În 27 iunie, natura și istoria se împletesc peste apele Someșului, într-o călătorie cu startul din Zalău, ce traversează Cuciulat, Stanii Clițului, Lozna și Jibou.

Excursia începe din orașul de la poalele Meseșului, unde redeschiderea Galeriei de Artă „Ioan Sima” este un bun prilej de vizită, după un amplu proiect de modernizare. Turiștii vor pătrunde în lumea artistică și sensibilă a pictorului sălăjean Ioan Sima și vor admira colecția de fluturi și gândaci, unde vedeta este Gândacul de Zalău, unicat în România.

Călătoria va continua spre Cuciulat, la Peștera Lii, deschiderea impresionantă din Culmea Prisnel, considerată cea mai largă gură de peșteră din Podișul Someșan.

La Rezervația naturală de tip peisagistic „Stanii Clițului” îi va aștepta pe participanți un peisaj spectaculos, unde natura își arată latura rară. Aici vor descoperi „iarba verde” (Calluna vulgaris), o plantă care sfidează altitudinile și crește acolo unde nu te-ai aștepta. Este și un loc prielnic pentru un picnic relaxat, cu bunătăți aduse de acasă, râsete și priveliști care încarcă bateriile mai bine decât orice priză.

Excursia continuă pe Valea Someșului spre Biserica de lemn din Lozna, cu hramul „Sfântul Dumitru”, ridicată în anul 1813. Un loc încărcat de liniște și istorie, vizitat chiar de marele istoric Nicolae Iorga, unde lemnul vechi șoptește povești din alte vremuri.

Ultimul popas va fi la atelierul împletitorului din nuiele, Horia Anghelescu, din Jibou, unde cei ce vor lua parte la traseu vor descoperi arta tradițională a împletitului nuielelor și poveștile ascunse în fiecare obiect creat.

Detalii și înscrieri

Această acțiune este organizată de Primăria municipiului Zalău, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, și este parte a proiectului ,,Circuitul Anotimpurilor”, prin care autoritățile își propun să promoveze municipiul Zalău ca punct de plecare pe diferite trasee turistice din județ. Costuri vor fi suportate individual: 50 lei (transportul), biletul de intrare la Galeria de Artă „Ioan Sima”, în valoare de 30 lei/adult, 15 lei/pensionar, 10 lei/elev. Înscrierile sunt deschise Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Zalău (Clădirea Transilvania, Piața Iuliu Maniu nr. 4 – 6), de luni până vineri, între orele 9 -17, până în 25 iunie.

Programul excursiei

Ora 09:15 – Vizitarea Galeriei de Artă „Ioan Sima”, Zalău

Ora 09:50 – Plecare din Zalău (parcarea primăriei)

Ora 10:35 – Peștera Lii, localitatea Cuciulat

Ora 13:00 – Rezervația naturală „Stanii Clițului”, în sud-vestul satului Cliț

Ora 14:30 – Biserica de lemn, localitatea Lozna

Ora 15:30 – Atelierul împletitorului din nuiele, Horia Anghelescu, Jibou

Ora 16:30 – Întoarcere în Zalău