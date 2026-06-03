Artistul Rareș Mariș urcă pe scena Bathory Fest la Șimleu Silvaniei

Tânărul artist Rareș Mariș urcă pe scena Bathory Fest la Șimleu Silvaniei. Cântărețul în vârstă de 26 de ani, unul dintre cei mai în vogă soliști ai tinerei generații, va susține un concert la poalele Măgurii la finalul lunii iunie.

Vocea inconfundabilă din spatele hitului „Cel mai fericit om de pe pământ” și unul dintre cei mai iubiți artiști ai momentului va fi prezent la Șimleu, iar organizatorii promit o atmosferă de neuitat în cadrul unei noi ediții a Bathory Fest.

Artistul a participat în trecut la emisiunea Next Star și a câștigat show-ul „One True Singer” de pe HBO Max. Este cunoscut și pentru că a interpretat unul dintre rolurile principale din filmul „Romina, VTM”, iar la ora actuală deține recordul Spotify România pentru cea mai longevivă piesă pe locul 1 în Top 50, de când se fac măsurători în România.

Anul acesta, festivalul va avea loc în perioada 27-28 iunie, chiar în cetatea din centrul orașului. Evenimentul de reconstituire istorică, inspirat din istoria castelului și fortăreței Bathory din Șimleu Silvaniei, va cuprinde atât momente artistice și culturale, cât și istorice.