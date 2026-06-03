Prefectura anunță: 35 de urși în Sălaj

În contextul semnalării tot mai frecvente a prezenței urșilor în diferite zone ale județului și al necesității unei reacții rapide și unitare din partea autorităților, prefectul județului Sălaj, Cristian Claudiu Bîrsan, a convocat miercuri o ședință de lucru dedicată evaluării situației actuale și analizării mecanismelor de intervenție prevăzute de legislația în vigoare.

La întâlnire au participat reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități directe în gestionarea unor astfel de situații: colonel Vasile Adrian Cigăran, inspector-șef al IJJ Sălaj, colonel Dobocan Vasile Adrian, inspector-șef al ISU „Porolissum” Sălaj, chestor de poliție Marius Stupar, inspector-șef al IPJ Sălaj, Ioan Roșan, președintele Asociației Comunelor din România – Filiala Sălaj, Marius Palalau și Pop Bogdan Emil din cadrul Direcției Silvice Sălaj, Rus Radu și Mureșan Mihai din partea Primăriei Municipiului Zalău, Lucian Trif – Poliția Locală Zalău, Ioan-Mircea Brișan – Direcția pentru Agricultură Sălaj, Ioan Ungurașan – Garda Forestieră Sălaj, Radu Hideg – Direcția Județeană de Mediu Sălaj, Otto Maior – AJVPS Sălaj, Mircea Martin – DSVSA Sălaj.

În cadrul ședinței a fost prezentată situația actuală a efectivelor de urs monitorizate la nivelul județului. Potrivit evaluărilor realizate până în acest moment, au fost identificate 35 de exemplare, comparativ cu 26 de exemplare înregistrate anul trecut, procesul de evaluare fiind încă în desfășurare. Situația finală și numărul oficial al exemplarelor de urs existente în județ urmează să fie comunicate până la sfârșitul acestei săptămâni.

Discuțiile au avut loc în contextul apariției unor incidente înregistrate în ultima perioadă în mai multe zone ale județului și al extinderii prezenței urșilor către areale în care astfel de situații erau, până nu demult, rare. Participanții au analizat cadrul legal care reglementează intervențiile în cazul apariției exemplarelor de urs în apropierea comunităților, precum și responsabilitățile care revin fiecărei instituții implicate.

Un subiect important al ședinței l-a reprezentat necesitatea funcționării echipelor locale de intervenție la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Reprezentanții instituțiilor au subliniat faptul că eficiența intervenției depinde în mod direct de existența unor structuri locale pregătite să acționeze rapid și coordonat în situațiile în care siguranța cetățenilor poate fi pusă în pericol.

Au fost analizate, de asemenea, procedurile aplicabile în funcție de nivelul de risc, măsurile de prevenție, modalitățile de colaborare între autoritățile locale și structurile de ordine publică, precum și provocările generate de extinderea arealului de deplasare a faunei sălbatice în anumite zone ale județului.

În acest context, prefectul Cristian Claudiu Bîrsan a solicitat ferm tuturor instituțiilor cu responsabilități în domeniu să își însușească și să aplice în mod riguros atribuțiile care le revin, astfel încât eventualele intervenții să se desfășoare rapid, coordonat și în deplină legalitate.

Totodată, prefectul a cerut unităților administrativ-teritoriale care nu au făcut încă acest demers să procedeze de urgență la constituirea comisiilor locale de intervenție prevăzute de legislație, subliniind că pregătirea administrativă și cooperarea instituțională reprezintă condiții esențiale pentru protejarea cetățenilor și a comunităților locale.

Concluzia întâlnirii a fost că gestionarea eficientă a unor astfel de situații presupune o cooperare permanentă între instituțiile competente, o bună pregătire administrativă la nivel local și o capacitate de reacție rapidă atunci când contextul o impune.

Instituția Prefectului Județului Sălaj va continua să monitorizeze această problematică și să sprijine măsurile necesare pentru consolidarea mecanismelor de prevenție și intervenție, cu obiectivul de a proteja cetățenii și comunitățile din județ.

M. S.