Mai multe localități sălăjene rămân fără apă

Mai multe localități rămân fără apă, odată cu demararea unor lucrări de remediere a unor avarii la rețeaua de energie electrică, ce afectează și funcționarea instalațiilor de alimentare cu apă. Anunțul a fost făcut de Compania de Apă Someș, iar localitățile vizate sunt Doba Mare, Doba Mică, Dobrin, Verveghiu, Sâncraiu Silvaniei și Naimon-Deleni. Lucrările, inițiate din 3 iunie, vor opri temporar furnizarea serviciilor până în 4 iunie.

„Ne cerem scuze pentru situația creată independent de eforturile Companiei de a asigura continuitatea serviciului, neexistând modalități alternative de furnizare a apei. Apariția unei avarii pe rețeaua de energie electrică care afectează și instalațiile de alimentare cu apă nu poate fi prevăzută și este însoțită, de regulă, de întreruperea imediată a furnizării apei”, transmit reprezentanții Companiei.