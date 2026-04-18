Traficul va fi înregistrat pe toate drumurile județene din Sălaj

Consiliul Județean Sălaj dă startul unei ample acțiuni de înregistrare a circulației rutiere pe toate cele 31 de drumuri județene din administrare, însumând peste 600 de kilometri. Astfel, în perioada 21 aprilie – 6 noiembrie, pe parcursul a 10 zile, traficul va fi monitorizat în 42 de posturi de recenzare, pentru a obține o imagine clară asupra modului în care este utilizată infrastructura rutieră din Sălaj. Operatorii vor înregistra fluxul de vehicule, de la vehicule cu tracțiune animală și biciclete, până la autoturisme și autocamioane. Realizată o dată la cinci ani, în întreaga țară, această radiografie este importantă în vederea planificării lucrărilor de întreținere a drumurilor, a realizării de noi investiții rutiere, precum și pentru elaborarea studiilor privind evaluarea calității aerului. Datele obținute vor fi centralizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

