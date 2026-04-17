Motociclist rănit în Zalău

La data de 17 aprilie, la ora 14:55, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, în Zalău, în care au fost implicate un autoturism și o motocicletă. Un autoturism, condus de un bărbat de 63 de ani, din municipiul Zalău, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de mers, intrând în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 48 de ani, din același municipiu. În urma impactului, conducătorul motocicletei a fost rănit, fiind transportat la spital.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative. Polițiștii Biroului Rutier continuă cercetările, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.