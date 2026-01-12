O femeie din Sălățig, amenințată în repetate rânduri la telefon de soț

Din nefericire, multe sălăjence nu-și pot trăi viața în liniște din cauza partenerilor de viață, iar în numeroase cazuri, acestea ajung să fie cuprinse de teamă.

O femeie în vârstă de 42 de ani, din comuna sălăjeană Sălățig, a solicitat sprijinul oamenilor legii în urma unor apeluri repetate primite din partea partenerului său de viață, care ar fi amenințat-o.

Incidentul a avut loc în data de 11 ianuarie, în timp ce aceasta se afla la locul de muncă din orașul Cehu Silvaniei, iar în urma telefoanelor din partea soțului, femeia a fost cuprinsă de teamă.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că cele sesizate de victimă se confirmă, iar aceștia au emis pe numele soțului ei un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de cinci zile.

Totodată, acesta va purta și un dispozitiv electronic de supraveghere. Pentru faptele sale, pe numele bărbatului a fost întocmit și un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, iar cercetările în acest caz sunt continuate de polițiști.

Imagine cu rol ilustrativ.