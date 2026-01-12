Seria șoferilor depistați sub influența băuturilor alcoolice continuă. Cel mai recent caz, descoperit la Jibou

Seria șoferilor depistați la volan sub influența băuturilor alcoolice continuă în județ, iar un caz recent a fost descoperit de polițiști vineri seara, în data de 9 ianuarie, pe strada Ronei din orașul Jibou.

Oamenii legii au identificat un autoturism ieșit în afara părții carosabile, iar la volan se afla un clujean, în vârstă de 42 de ani.

Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a indicat o concentrație de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat, în urma căruia a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice.

Cu toate acestea, bărbatul nu doar că a încălcat legea urcând la volan după ce a consumat băuturi alcoolice, dar a refuzat să se supună recoltării probelor biologice, motiv pentru care polițiștii au întocmit pe numele său un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.