Cele mai importante proprietati ale alcoolului izopropilic

Alcoolul izopropilic are o serie de aplicatii in industria sanatatii si este prezent in foarte multe case. Datorita proprietatilor sale, o sticla de alcool izopropilic vine la pachet cu mai multe avantaje.

Alcool izopropilic utilizat ca antiseptic

Alcoolul izopropilic este adesea folosit ca antiseptic si probabil ai vazut deja cum medicii il folosesc pentru a tampona pielea inainte de injectii, pentru a ucide bacteriile de suprafata. Se utilizeaza pentru curatarea taieturilor si zgarieturilor minore si pentru a ucide orice bacterie care ar putea fi in zona pentru a preveni dezvoltarea bacteriana.

Alcool izopropilic utilizat ca astringent

Substantele astringente sunt substante care pot micsora sau strange tesuturile, cum ar fi porii din piele, cand sunt aplicate local. Alcoolul izopropilic actioneaza ca astringent si este adesea utilizat in cosmetice cu rol tonifiant si in formule speciale pentru strangere, alaturi de alte astringente cum ar fi hamamelis. Alcoolul izopropilic ajuta pielea sa aiba un aspect mai fin si face porii mai putin vizibili. Substantele astringente ajuta, de asemenea, la oprirea sangerarii in cazul taieturilor si zgarieturilor minore. In plus, pentru ca notiunea de alcool izopropilic pret aduce in atentie un produs cu pret mic, este foarte simplu sa ai propria sticla oricand in casa.

Calmarea durerilor musculare

Alcoolul izopropilic poate fi aplicat pe muschi sau pe articulatii dureroase. Acesta functioneaza deoarece actioneaza ca un iritant minor pentru piele, crescand circulatia si fluxul de sange catre zona vizata. Aceasta circulatie crescuta ajuta la ameliorarea durerii si inflamatiei.

Dezinfectant de suprafata

Alcoolul izopropilic este unul dintre ingredientele active din multe dintre produsele utilizate pentru dezinfectarea suprafetelor din spitale. In general, alcoolul este combinat cu o alta substanta chimica care il ajuta sa ramana la suprafata mai mult timp si sa nu se evapore la fel de repede. Este un plus util pentru orice substanta de curatare folosita si poate ucide bacteriile, sporii si virusurile si de pe suprafetele cu care intra in contact.

Agent de curatare

Una dintre cele mai frecvente utilizari casnice ale alcoolului izopropilic, este ca agent de curatare. Produsele pentru vasele de toaleta sau pentru geamuri, de exemplu, contin alcool izopropilic. Spre deosebire de apa, alcoolul poate dizolva reziduuri lipicioase, gumante, facandu-l ideal pentru indepartarea rasinilor sau a gumei de mestecat de pe maini si suprafete.

Alcoolul izopropilic impiedica infundarea urechilor inotatorilor

Inotatorii stiu ca unul dintre cele mai deranjante si potentiale efecte secundare dureroase ale inotului este apa care ramane in urechi. In cel mai fericit caz, urmarile trec dupa cateva ore in care inotatorul incearca sa scoata apa, ore in care auzul este afectat. In cel mai rau caz, apa ajunge adanc in ureche unde creeaza un mediu ideal pentru agentii patogeni infectiosi, ducand la otite, care pot fi foarte dureroase.

Alcoolul izopropilic poate ajuta la prevenirea acestor probleme. Conform datelor tehnice, alcoolul izopropilic are o presiune a vaporilor de 44 mmHg la temperatura camerei, comparativ cu presiunea vaporilor de apa de 23,8 mmHg. Aceasta inseamna ca este mult mai usor ca alcoolul sa scoata apa din ureche, prin evaporare.

Alcoolul izopropilic este utilizant in cosmetice pentru ca acestea sa se absoarba mai usor

Este foarte normal ca produsele cosmetice sa utilizeze alcool ca solvent sau emulgator in functie de greutatea moleculara pe care o are, astfel incat sa se absoarba mai usor. Alcoolul cu greutate moleculara mica, cum ar fi alcoolul izopropilic si etanolul functioneaza ca solventi, pentru ingredientele care nu se dizolva in apa. De aceea, alcoolul cu greutate moleculara mai mica este atat de util in realizarea unei texturi specifice a produsului.

Se foloseste alcool tehnic izopropilic pentru ca ajuta la patrunderea ingredientelor active, cum ar fi vitamina C si retinolul, in piele, mult mai usor. Produsele care contin alcool izopropilic tind sa se usuce fara sa lase pielea grasa.

Alcoolul cu greutate moleculara ridicata sau „gras”, cum ar fi alcoolul cetilic, stearilic si cetearilic, impiedica in principal emulsiile de ulei si apa sa se separe, dar adauga si ceva emolienta suplimentara produsului final, ceea ce inseamna ca pielea va fi mai catifelata dupa utilizare. De obicei, aceste tipuri de alcool sunt derivate din acizii grasi din uleiurile vegetale – de unde si termenul „alcooli grasi”. Alcoolii grasi – cetil, stearil, cetearil, behenil – au efectul opus al alcoolilor cu greutate moleculara mica atunci cand vine vorba despre modul in care influenteaza pielea.