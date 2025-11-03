Drepturile europene ale prosumatorilor nu pot fi declarate neconstituţionale

1 Context şi importanţa legii

Traseul sinuos al Propunerii legislative PL-x 605, denumită generic „Legea Prosumatorului”, şi durata îndelungată a dezbaterilor din Parlament demonstrează clar interesul companiilor din energie în a-şi păstra privilegiile prin influenţa majoră asupra decidenţilor de la toate nivelurile, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Această lege, votată în unanimitate pe data de 15 octombrie 2025, reprezenta o normalitate pentru prosumatorii din România – o reechilibrare între marii furnizori şi cetăţenii care produc energie verde. Ar fi reprezentat o normalitate Europeana si bazele Comunitatilor de Energie.

2. Interesele companiilor din energie

Contestarea legii ca neconstituţională, imediat după votul unanim, vine ca o acţiune previzibilă din partea companiilor cu interese majore în sectorul energetic.

Motivul este evident: legea ar fi adus o normalitate europeană în relaţia dintre prosumatori şi furnizori, afectând indirect profiturile celor din urmă si eliminând linia de credit oferită de către ANRE furnizorilor inca din 2022.

Plata lunară a energiei în exces injectate în reţea de către prosumatori – energie consumată de către vecinii noştri şi încasată lunar de furnizori – se doreşte întârziată sau chiar eliminată. Argumentul invocat este că o astfel de plată „ar afecta contractele în vigoare şi ar pune presiune pe unele dintre părţile contractante”. Totuşi, în toată Europa plata se face lunar sau trimestrial, nicăieri în lume neexistând o plată la 24 de luni de la data facturării de către furnizorul care preia energia.

3. Compensarea pe mai multe locuri de consum

Referitor la compensarea energiei între mai multe locuri de consum, companiile din energie sunt extrem de îngrijorate, considerând această măsură o „barieră privind accesul neîngrădit al prosumatorilor la piaţa de energie”.În realitate, această prevedere reprezintă o măsură de echitate şi eficienţă pentru gospodăriile care produc şi consumă energie în mai multe locuri, în baza aceluiaşi contract şi aceluiaşi titular.

4. Obiecţiile juridice şi sesizarea către Curtea Constituţională

Companiile din energie, unite acum într-un „grup de lucru” juridic, au formulat către Preşedinţie multe obiecţiuni.

Critica în 5 puncte transmisă Administraţiei Prezidenţiale de către companiile din energie a găsit ecou printre consilierii juridici ai Preşedintelui României. În doar câteva zile de la primirea spre promulgare a legii, aceasta a fost transmisă către Curtea Constituţională a României (CCR) cu recomandarea de a se constata neconstituţionalitatea sa.

5. Aspecte de constituţionalitate

În fapt, analizând Proiectul de lege PL-x 605 pe tot parcursul său legislativ, A.P.C.E., prin juriştii noştri, poate afirma următoarele:

În urma reexaminării, Parlamentul a aplicat integral observaţiile Preşedintelui României, Klaus Werner Iohannis, privind conformitatea cu dreptul european şi echilibrarea costurilor în sistem, reducând plafoanele la 200-400 kW şi eliminând excepţiile de echilibrare. Totuşi, comisiile au introdus elemente suplimentare semnificative, în special pentru prosumatorii mici (≤ 27 kW) şi pentru autorităţile publice, extinzând sfera beneficiilor şi clarificând procedura de compensare cantitativă. Rezultatul final reprezintă o lege mai clară şi compatibilă cu normele Uniunii Europene, dar cu o dimensiune socială mai pronunţată.

Sesizarea vizează nu fondul tehnic al legii, ci procedura de adoptare – deci aspecte de neconstituţionalitate formală, nu materială.

Cererea de reexaminare a Preşedintelui nu limita strict Parlamentul doar la aspectele expres menţionate, ci permitea şi alte intervenţii conexe şi necesare pentru corelarea textelor sau asigurarea coerenţei legislative.

Parlamentul nu a schimbat scopul şi obiectul principal al legii, ci doar a detaliat-o tehnic.

Chiar dacă unele modificări nu au fost menţionate în noua variantă trimisă la promulgare sau au fost adăugate suplimentar alte chestiuni faţă de cele solicitate prin cererea de reexaminare, considerăm că nu a existat o vătămare constituţională concretă, iar aspectele invocate în noua formă au ţinut de oportunitate legislativă, nu de neconstituţionalitate.

În concluzie, Parlamentul a îmbunătăţit legea prin clarificări şi adăugiri echitabile pentru prosumatorilor, mai ales pentr cei cu puteri instalate sub 27 kW, impactand aproximativ 600.000 de cetateni din România.

Legea prevede că, la acelaşi furnizor şi cu contracte pe acelaşi titular, se poate compensa energia produsă într-un loc cu energia consumată într-un alt loc de consum, atât pentru energie electrică, cât şi pentru gaze naturale – cu condiţia ca furnizorul să deţină şi licenţă pentru furnizarea de gaze naturale.

6. Poziţia oficială a APCE

Toate aceste argumente vor fi prezentate Curţii Constituţionale de către APCE, sub forma unei adrese de tip Amicus Curiae, prin care vom susţine, ferm şi clar ca „Drepturile europene ale prosumatorilor nu pot fi declarate neconstituţionale”

– Dacă drepturile adiţionale adăugate de Parlament pentru prosumatorii cu puteri sub 27 kW vor fi declarate neconstituţionale, APCE va lupta pentru legiferarea lor printr-un nou proiect legislativ.

7. Considerente finale

CCR a permis, în jurisprudenţa sa anterioară, modificări tehnice în procesul de reexaminare. Doar dacă s-ar demonstra că Parlamentul a introdus o lege complet diferită, s-ar putea vorbi despre o încălcare a Constituţiei.

Rezultatul final: o lege mai clară, compatibilă cu normele europene şi cu o dimensiune socială accentuată.

În realitate, legea din 2025 păstrează obiectul iniţial – compensarea prosumatorilor – şi doar detaliază aplicarea. Modificările criticate de companiile din energie reprezintă o adăugire valoroasă pentru peste 600.000 de români.

APCE solicită Curţii Constituţionale să se aplece cu atenţie asupra acestor considerente, pentru a garanta echitatea şi normalitatea în domeniul energiei regenerabile din România.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro