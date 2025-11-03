Trimestrul III în cifre

• 1 iulie

– Este eliminată plafonarea preţurilor de pe piaţa energiei electrice.

• 4 iulie

– Guvernul prezintă primul pachet de măsuri fiscal-bugetare.

• 7 iulie

– Guvernul Bolojan îşi asumă răspunderea în Parlament pentru pachetul fiscal-bugetar, măsurile incluzând creşterea cotei standard de TVA la 21%, introducerea unei cote reduse unice de 11% pentru alimente de bază şi alte produse esenţiale, majorarea accizelor la alcool, tutun şi carburanţi, taxarea suplimentară a dividendelor şi a profiturilor mari, precum şi introducerea CASS pentru pensiile ce depăşesc 3.000 de lei. Acesta mai prevede îngheţarea salariilor şi pensiilor în 2026, limitarea angajărilor şi reducerea cheltuielilor nejustificate, dar şi o reorganizare a sistemului de burse şcolare pentru a deveni meritocratic şi sustenabil.

– Comisia Europeană apreciază măsurile fiscal-bugetare asumate de Guvernul României.

• 10 iulie

– Agenţia Moody’s consideră că măsurile fiscal-bugetare asumate de Guvern sunt ”un pas important” în direcţia echilibrării bugetare.

• 14 iulie

– Opoziţia depune o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, care nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru adoptare.

• 22 iulie

– Direcţia Naţională Anticorupţie anunţă punerea în mişcare a acţiunii penale şi instituirea măsurii controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, împotriva lui Cristian Victor Popescu Piedone, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, acuzat de folosirea de informaţii confidenţiale în interesul unui operator economic.

– Curtea Constituţională respinge contestaţia lansată de opoziţie la adresa primulului pachet de măsuri fiscale adoptat de Executiv.

• 24 iulie

– S&P Global Ratings confirmă ratingurile României pentru datoria pe termen lung şi scurt, şi păstrează perspectiva negativă.

• 25 iulie

– Pachetul de măsuri fiscale este promulgat de preşedintele Nicuşor Dan.

• 27 iulie

– Demisionează vicepremierul Dragoş Anastasiu, în urma unor dezvăluiri de presă privind implicarea sa într-un dosar ce ar fi vizat darea de mită, timp de opt ani, unei funcţionare ANAF.

• 1 august

– Intră în vigoare primul pachet de măsuri fiscale stabilit de Guvern.

• 5 august

– A încetat din viaţă Ion Iliescu, primul preşedinte ales al României după Revoluţia din 1989.

• 7 august

– Zi de doliu naţional în memoria fostului preşedinte Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare.

• 8 august

– Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României decide următoarele: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an; menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an; menţinerea nivelurilor ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

• 14 august

– Bursa de Valori Bucureşti anunţă că Ministerul Finanţelor a atras 552,3 milioane lei şi 195 milioane euro (echivalentul a 1,53 miliarde lei) prin a şaptea ofertă publică de titluri de stat Fidelis din 2025, titlurile fiind listate la BVB.

• 16 august

– Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch reconfirmă ratingul suveran al României la nivelul BBB-/ F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută, menţinând însă perspectiva negativă.

• 19 august

– Guvernul aprobă proiectul de ordonanţă de urgenţă privind limitarea proiectelor finanţate prin PNRR şi programe guvernamentale precum Anghel Saligny.

• 20 august

– UniCredit Bank, care a preluat Alpha Bank România, a devenit participant la sistemul de tranzacţionare al BVB.

• 29 august

– Primăriile din ţară intră în grevă, în semn de protest faţă de concedierile masive anunţate de Guvern.

– Bursa de Valori Bucureşti (BVB) anunţă că va participa la capitalul social iniţial al noii burse din Republica Moldova cu o sumă echivalentă cu 400.000 de euro, dintr-un capital social iniţial estimat la 1,27 milioane de euro.

• 1 septembrie

– Premierul Ilie Bolojan prezintă al doilea pachet de măsuri fiscale asupra căruia Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

– BNR anunţă că, la data de 31 august 2025, rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) erau de 74.915 milioane de euro, faţă de 72.864 milioane euro la 31 iulie 2025.

• 4 septembrie

– Guvernul aprobă un memorandum privind restructurarea pieţei de energie.

• 7 septembrie

– Parlamentul respinge moţiunile de cenzură consecutive depuse de Opoziţie împotriva guvernului Bolojan.

• 8 septembrie

– Are loc un protest al profesorilor: peste 30.000 de cadre didactice cer salarii decente şi investiţii în şcoli.

• 9 septembrie

– Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) depune la Curtea Constituţională (CCR) patru contestaţii legate de legile din pachetul II de măsuri fiscale adoptate de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii.

• 12 septembrie

– BNR anunţă că, în perioada ianuarie-iulie 2025, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 17.226 milioane euro, comparativ cu 14.691 milioane euro în perioada ianuarie-iulie 2024.

• 13 septembrie

– Agenţia de evaluare financiară Moody’s menţine ratingul acordat României la ”Baa3”, cu perspectivă negativă.

• 25 septembrie

– Executivul decide prelungirea plafonării adaosurilor comerciale la alimentele de bază până în martie 2026.

• 29 septembrie

– Ministerul Finanţelor anunţă că deficitul bugetar a atins 86,36 miliarde de lei, respectiv 4,54% din PIB în primele opt luni ale anului 2025, faţă de 80,87 miliarde de lei, respectiv 4,59% din PIB în aceeaşi perioadă din 2024.

– Ministerul Finanţelor pune în transparenţă decizională proiectul de rectificare bugetară pentru anul 2025.

• 30 septembrie

– Indicele BET, al celor mai lichide 20 de titluri ale Bursei de Valori Bucureşti, a înregistrat un avans de 13,89% în trimestrul al treilea, până la 21.337 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a urcat cu 16,7%, la 4.118 puncte.

– Acţiunile Transgaz au urcat cu 63,27% în cel de-al treilea trimestru, în continuarea unui trend ascendent puternic dezvoltat în 2025.

– Titlurile furnizorului şi distribuitorului de energie Electrica s-au apreciat cu 32,38%, cele ale dezvoltatorului imobiliar One United Properties – cu 26,54%.

– Acţiunile OMV Petrom au avut o creştere de 15,67%, cele ale Romgaz, de 21,4%.

– Indicele BET-FI, alcătuit din fostele SIF-uri plus Fondul Proprietatea (FP), a urcat cu 24,1%, până la 75.491 de puncte.

