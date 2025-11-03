Sălăjeanul Raul Bostan boxează cu campionul Spaniei

Sportivul Bostan Raul, de la ACS Ringul Sălăjean, boxează în ringul profesionist cu campionul Spaniei la boxul olimpic, Jaime Fuentes-Pila, în Cantabria, Spania, în data de 8 noiembrie 2025. Meciul este programat pentru 4 reprize a 3 minute.

Bostan Raul are 80 de meciuri susținute în Boxul Olimpic, din care a câștigat 60. A reprezentat România în anul 2024 în Ungaria, la Hell Boxing Kings. Este medaliat național la juniori și tineret.

„În pregătirea pentru campionatul național am acceptat acest meci în boxul profesionist pentru a mă ajuta să urc pe podium la naționalele de box”, ne-a declarat Bostan Raul.

Bostan Raul este pregătit la club de Terec Cristian și Laurențiu Lăpuste.

M. S.