Locatarii unui bloc din Zalău au fost evacuați. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale

În această dimineață, la ora 04:48, pompierii militari sălăjeni au intervenit în urma unui apel primit prin SNUAU 112, care semnala prezența unui miros puternic de gaz într-un apartament situat într-un bloc de locuințe (P+10) din municipiul Zalău. La sosirea echipajelor de intervenție, mirosul de gaz era puternic în apartament. S-a procedat imediat la oprirea alimentării cu gaz și la ventilarea spațiilor. În total, 27 de persoane din imobil au fost evacuate preventiv.

În urma verificărilor, au fost identificate scurgeri de gaz în apropierea unui aparat de gătit. O persoană a acuzat stare de rău și a primit îngrijiri medicale din partea echipajului Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj, fiind transportată ulterior la spital.

La fața locului este prezent și un echipaj specializat al furnizorului de gaz, DelGaz Grid, pentru remedierea defecțiunii. În acest moment nu mai sunt probleme deosebite, iar locatarii se pot întoarce în siguranță în apartamente. Alimentarea cu gaze a imobilului rămâne însă oprită până la remedierea completă a defecțiunii de către specialiști.

Pompierii militari recomandă cetățenilor să anunțe imediat orice miros suspect de gaz și să respecte regulile de utilizare în siguranță a instalațiilor alimentate cu gaze naturale.