Captură record pe Someș: somn de peste 70 de kilograme

Sălăjeanca Veronica Ispas, cea care coordonează campaniile de prevenire și combatere a braconajului în Sălaj, dar este și parte din conducerea Clubului Pescarilor din Sălaj, ne-a declarat că două au fost în acest an capturile impresionante în județul nostru. Veronica Ispas a precizat că un pescar a prins în vara acestui an, pe lacul Vârșolț, un amur cu greutatea de aproximativ 24 de kilograme. Un alt pescar a prins tot în acest an, pe Someș, un somn de peste 70 de kilograme, a mai spus sălăjeanca.

