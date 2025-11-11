Registrul Auto Român anunță controale în rândul vânzătorilor de mașini la mâna a doua

Registrul Auto Român a demarat o acțiune de informare și control la nivel național, privind verificarea modului în care operatorii economici, ce vând pe piață vehicule la mâna a doua, respectă prevederile privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a mașinii și certificarea autenticității vehiculelor rutiere.

Mai exact, autoritățile verifică dacă persoanele juridice care comercializează vehicule utilizate oferă cumpărătorilor CIV, așa cum stipulează legea. Scopul acestor controale îl reprezintă asigurarea respectării legislației în vigoare și protejarea consumatorilor care achiziționează astfel de mașini, anterior înmatriculate sau înregistrate în alte țări.

Creșterea transparenței pe piața second hand

Prin această campanie de informare și control, Registrul Auto Român urmărește, printre altele, creșterea transparenței pe piața vehiculelor utilizate, informarea corectă a consumatorilor și întărirea disciplinei comerciale în domeniu.

Potrivit textului de lege, la art. 10 alin. (5) din OG 78/2000, se menționează „La înstrăinarea vehiculului rutier ultimul proprietar al acestuia are obligaţia de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului.”

Cazuri de vânzări fără emiterea CIV-ului

În ultima perioadă, RAR a înregistrat numeroase sesizări privind comercializarea de vehicule utilizate pentru care nu a fost emis CIV. Fiind o acțiune proactivă tematică, vor avea loc verificări în rândul tuturor operatorilor economici care pun la dispoziție vehicule utilizate.

„Prin aceste acțiuni dorim să prevenim unele situații precum cele în care cumpărătorului i se vinde un vehicul fără CIV, cu promisiunea că va putea obține ulterior acest document de la RAR. Totuși, în cazul în care vehiculul prezintă modificări față de configurația omologată, neconformități tehnice și/sau lipsesc documentele necesare pentru eliberarea CIV, vânzătorul se exclude de la orice răspundere, plasând întreaga responsabilitate asupra cumpărătorului, acesta aflându-se astfel într-o situație defavorabilă, fiind nevoit să suporte costuri suplimentare pentru readucerea vehiculului la conformitate sau chiar imposibilitatea utilizării acestuia”, precizează reprezentanții RAR.

Informații utile pentru cumpărătorii de vehicule utilizate

Registrul Auto Român RA le recomandă persoanelor care intenționează să achiziționeze un autovehicul utilizat din rândul operatorilor economici din România să acorde o atenție sporită mai multor aspecte. Printre acestea se numără solicitarea cărții de identitate a vehiculului, eliberată de RAR – documentul care atestă faptul că vehiculul a fost omologat şi îndeplineşte condiţiile tehnice privind siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei. Pentru vehiculele utilizate care în România fac obiectul înmatriculării, CIV ar trebui însoțită și de certificatul de autenticitate eliberat de RAR – documentul care atestă că vehiculul a corespuns verificărilor efectuate la certificarea autenticităţii.

Mai mult, clienții trebuie să țină cont de verificarea concordanței datelor din CIV și, după caz, a celor din certificatul de autenticitate cu cele înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului utilizat și în documentele de vânzare-cumpărare.

Mai mult, celor care intenționează să cumpere o mașină la mâna a doua le este recomandată evitarea achiziționării acestora fără CIV și, după caz, certificat de autenticitate sau cu mențiunea că documentele urmează să fie obținute ulterior de către cumpărător.

Un alt pas important îl reprezintă solicitarea informațiilor clare și documente justificative în ceea ce privește istoricul tehnic și proveniența vehiculului.