BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări PROGRAMATE de întreţinere la reţeaua publică de alimentare cu apă, Compania de Apă Someş S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează:

 

 LUNI, 22 SEPTEMBRIE 2025

Localitatea: ZALĂU

Zona/strada/lista străzilor afectate:

Corneliu Coposu – blocurile 75, 77; str. Kossuth Lajos de la intersecţia cu str. Corneliu Coposu până la intersecţia cu str. 1 Mai; str. 1 Mai; str. Ioan Slavici;

Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00 – 16:00

  

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În cazul întreruperilor datorate unor lucrări PROGRAMATE, clienţii din zonele afectate sunt anunţaţi cu cel puţin 24 h înainte prin publicare pe website, facebook şi anunţ în mass-media. În cazul clienţilor care au furnizat un număr de telefon mobil, se transmite o notificare prin SMS.

Recomandăm insistent tuturor clienţilor şi utilizatorilor să transmită pe email cassa@casomes.ro numărul de telefon mobil în vederea introducerii în baza de date a Companiei pentru a fi notificaţi prin SMS în cazul întreruperilor programate ale alimentării cu apă.

Mulţumim pentru înţelegere.

 

SERVICIUL CLIENŢI

