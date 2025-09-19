Unde mergem?

Vineri 19.09.2025

• Film – Legenda ursului alb, Cinematograful Scala – ora 15.45

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Super-Charlie, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Fotbal, liga a III-a: SCM Zalău – SC Olimpia Satu Mare, stadionul Municipal din Zalău – ora 17

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – Dragoste fără cuvinte, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Film – Situationship: Combinații, nu relații, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Regele, Cinematograful Scala – ora 19.35

Sâmbătă 20.09.2025

• „Ziua recoltei”: produse tradiționale, invitați speciali, Zalău, în fața Clădirii Transilvania – ora 8

• Festivalul Vinului – „In vino veritas” ediţia a II-a, Zalău, în fața Clădirii Transilvania – ora 8

• Festivalul Pălincii ediția a III-a, Zalău, în fața Clădirii Transilvania – ora 8

• Handbal masculin, Juniori 2: Dynamic Zalău – CS Marta Craiova, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 13

• Film – Aventura tenișilor, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Adio, ticălosule, Cinematograful Scala – ora 14.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Cursa Grand Prix a Europei 2D, Cinematograful Scala – ora 16.40

• Film – Trăind printre demoni: Ultima spovedanie, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Dragoste fără cuvinte, Cinematograful Scala – ora 19.30

Duminică 21.09.2025

• Film – Legenda lui Maracuda, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Albastru infinit, Cinematograful Scala – ora 14.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Legenda ursului alb, Cinematograful Scala – ora 16.40

• Film – Andrea Bocelli: Pentru că eu cred, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Regele, Cinematograful Scala – ora 19.30