Unde mergem?

Vineri 19.09.2025
• Film – Legenda ursului alb, Cinematograful Scala – ora 15.45
• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30
• Film – Super-Charlie, Cinematograful Scala – ora 16.30
• Fotbal, liga a III-a: SCM Zalău – SC Olimpia Satu Mare, stadionul Municipal din Zalău – ora 17
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30
• Film – Dragoste fără cuvinte, Cinematograful Scala – ora 17.30
• Film – Situationship: Combinații, nu relații, Cinematograful Scala – ora 19
• Film – Regele, Cinematograful Scala – ora 19.35
Sâmbătă 20.09.2025
• „Ziua recoltei”: produse tradiționale, invitați speciali, Zalău, în fața Clădirii Transilvania – ora 8
• Festivalul Vinului – „In vino veritas” ediţia a II-a, Zalău, în fața Clădirii Transilvania – ora 8
• Festivalul Pălincii ediția a III-a, Zalău, în fața Clădirii Transilvania – ora 8
• Handbal masculin, Juniori 2: Dynamic Zalău – CS Marta Craiova, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 13
• Film – Aventura tenișilor, Cinematograful Scala – ora 14
• Film – Adio, ticălosule, Cinematograful Scala – ora 14.20
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30
• Film – Cursa Grand Prix a Europei 2D, Cinematograful Scala – ora 16.40
• Film – Trăind printre demoni: Ultima spovedanie, Cinematograful Scala – ora 18.30
• Film – Dragoste fără cuvinte, Cinematograful Scala – ora 19.30
Duminică 21.09.2025
• Film – Legenda lui Maracuda, Cinematograful Scala – ora 14
• Film – Albastru infinit, Cinematograful Scala – ora 14.20
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30
• Film – Legenda ursului alb, Cinematograful Scala – ora 16.40
• Film – Andrea Bocelli: Pentru că eu cred, Cinematograful Scala – ora 19
• Film – Regele, Cinematograful Scala – ora 19.30