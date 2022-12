Beneficii interesante pe care le avem atunci când mergem la casele de amanet

De sute de ani, oamenii din intreaga lume s-au confruntat din cand in cand cu o singura problema – nevoia de numerar rapid. Si tot de mult timp, a existat o modalitate simpla de a o rezolva: sa amanetati obiecte personale de valoare pentru un imprumut in numerar.

De-a lungul istoriei, casele de amanet au oferit imprumuturi banesti in schimbul unor obiecte de valoare. Aceste articole sunt apoi detinute de amanet pentru o perioada contractuala de timp in care proprietarul articolului poate rambursa imprumutul in numerar, plus o suma ca dobanda, pentru a-si recupera bunurile. Daca nu reusesc sa vina cu bani pentru a cumpara articolul inapoi, brokerul are dreptul de a vinde articolul unui alt cumparator.

Cu mai bine de 3.000 de ani in urma, casele de amanet au aparut pentru prima data in China Antica ca metoda de acordare a creditelor pe termen scurt taranilor. Unele case de amanet au functionat independent, dar de-a lungul timpului majoritatea acestor afaceri au fost conduse prin casele de amanet. Amanetul a prosperat in Grecia antica si Roma, oferind comerciantilor o modalitate de a scoate magazine mici.

In Evul Mediu, au fost impuse unele restrictii privind perceperea dobanzilor de catre Biserica Catolica, stopand cresterea caselor de amanet. Aceste reguli au fost relaxate in secolele al XIV-lea si al XV-lea in Europa, deoarece creditul pe termen scurt a devenit o modalitate importanta de finantare a afacerilor si de acordare a ajutorului temporar saracilor. Familii proeminente precum lombarzii din Anglia si Medicii din Italia au devenit cunoscute drept familii care imprumuta bani. Regele Edward al III-lea si-a amanetat bijuteriile lombarzilor in 1388 pentru a ajuta la finantarea razboiului impotriva Frantei, iar regina Isabella a Spaniei si-a pus bijuteriile ca garantie pentru a finanta expeditiile lui Cristofor Columb in Lumea Noua.

Cuvantul amanet provine din cuvantul latin patinum care inseamna panza sau imbracaminte. Hainele erau adesea cele mai valoroase obiecte pe care le detineau oamenii din clasa muncitoare. Desi majoritatea caselor de amanet au fost intotdeauna administrate in mod privat, unele case de amanet publice au fost infiintate ca fonduri caritabile in Europa in secolul al XVIII-lea, oferind imprumuturi cu dobanda scazuta saracilor pentru a ajuta la reducerea datoriilor. Practica de a amanet hainele luni si de a le recupera vineri – ziua de plata – a fost o modalitate obisnuita pentru oamenii saraci de a trece peste saptamana in timpul secolului al XIX-lea. Cei care au datorii restante si le este greu sa le plateasca, de obicei, iau in considerare cateva optiuni: a cere un imprumut, a negocia, a-si reorganiza viata financiara… Si, in unele cazuri, a angaja un bun. Vezi mai jos ce inseamna gaj, care sunt modalitatile existente si daca riscul merita.

Gajul este un termen legal reglementat de Codul civil care defineste transferul unui bun ca garantie a unei datorii.

Ce inseamna: Cand exista un acord de obligatie de plata (o datorie, de exemplu), o garantie materiala este oferita de debitor creditorului. Daca contractul este incalcat, acest creditor are dreptul la bunul gajat.

Diferenta dintre gaj si gaj este subtila, dar important de inteles.

Gajul este bunul oferit creditorului de catre debitor ca forma de garantie a onorarii unei datorii; adica: se produce voluntar.

Poprirea este actul judiciar de sechestru asupra bunurilor debitorului pentru ca plata debitului asumat sa fie indeplinita. Cu alte cuvinte, este determinat de dreptate.

Prin urmare, gajul este emis de un judecator si stabileste ca bunurile gajate sunt restrictionate si sunt direct legate de datorie. Exista cateva tipuri de gaj. Acestea sunt patru dintre cele mai comune:

-Gajul de bijuterii;

-Gajul rural;

-Gajul industrial si comercial;

-Gajul vehiculelor.

-Gajul de bijuterii.

Acest tip de gaj este de obicei facut nu pentru a plati datorii, ci mai degraba ca garantie pentru un imprumut. In acest fel, creditul devine mai ieftin.

Se stabileste un termen limita si, la sfarsitul acestuia, se restituie conform respectarii – in cazul in care plata nu se face, debitorul are la dispozitie 30 de zile pentru a stinge datoria. In caz contrar, bunurile merg la licitatie.

Urmatoarele lucruri pot fi gajate de catre casa-amanet.com :

-Bijuterii (din aur, argint, platina, diamant sau perle);

-Pixuri;

–Amanet ceasuri;

-Diamante;

-Argintarie.

Dupa evaluare, banii sunt eliberati la timp. Imprumutul autorizat variaza – in unele cazuri, poate corespunde in jur de 85% din valoarea piesei gajate, sau chiar 100% pentru cei care au un cont de salarii la casa-amanet.com. In altele, discrepanta dintre evaluare si credit este mai mare. Fiecare persoana trebuie sa evalueze raportul cost-beneficiu inainte de a efectua operatia.

Gajul rural poate fi agricol sau zootehnic. In gajul agricol, pot fi oferite drept garantie articole precum recolte, fructe depozitate, lemn de foc taiate, carbune si masini sau instrumente de productie. Termenul sau maxim este de trei ani, reinnoit o data pentru aceeasi perioada.

In gajul zootehnic sunt incluse in garantie animalele folosite in activitati pastorale, agricole sau lactate. In acest caz, perioada maxima (prelungabila si o singura data) este de patru ani. In ambele cazuri, creditorul are dreptul sa verifice starea bunurilor puse gaj.

Atunci cand cineva decide sa amaneteze un activ ca garantie, institutia de imprumut isi asuma un risc mai mic. Asta inseamna ca poate percepe dobanzi mai mici si nu necesita verificarea cu agentiile de protectie a creditului. Adica, gajul garanteaza un credit mai accesibil pentru persoanele negative sau care nu isi permit dobanzi mari.