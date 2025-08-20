Atenție la ambrozie! Puteți primi amenzi

Primăria Municipiului Zalău, prin inspectorii din cadrul Direcției Corp Control, desfășoară verificări în teren pentru identificarea și combaterea ambroziei. Pe domeniul public, intervențiile pentru combaterea acesteia sunt realizate de către Societatea Citadin.
Pe terenurile private, obligația aplicării metodelor de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia revine proprietarilor de terenuri. Neaplicarea acestor măsuri poate fi sancționată cu amendă contravențională. Legea nr. 62/2018, modificată și completată ulterior, reglementează combaterea ambroziei în România.
M. S.