Săptămână plină de filme, evenimente și socializare la Festivalul „Curtea Artiștilor”

Cea de-a opta săptămână a Festivalului „Curtea Artiștilor” continuă, iar sălăjenii au tot atâtea motive să ia parte la numeroasele evenimente ce vor avea loc în următoarele zile. În acest weekend, iubitorii de muzică se vor putea bucura de concertul solo cu Radu Almășan, iar cei pasionați de istorie și gastronomie vor putea participa la un eveniment ce explorează alimentația din perioada regimului comunist.

De asemenea, vor avea loc și evenimente dedicate copiilor, precum ateliere și un spectacol de teatru, ce îmbină știința și distracția. Serile de boardgames și socializare continuă, iar săptămâna va lua sfârșit cu un spectacol de teatru în limba maghiară. Agenda săptămânii este organizată după cum urmează:

Joi, 21 august, începând cu ora 19, la Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – Boardgames night. Acesta este un eveniment social, de joc, distracție și amintiri faine, alături de oameni pasionați de boardgames și strategie. Vineri, 22 august, de la ora 21, la Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – Concert solo cu Radu Almășan.

Agenda zilei de sâmbătă cuprinde un program amplu, dedicat tuturor vârstelor și gusturilor: începând cu ora 16, la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău – Gastronomia și alimentația în regimul comunist cu Mircea Groza. Mai mult, în aceeași zi, începând cu ora 18, în Sala de expoziție a Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău – Eveniment de socializare: Povestiri din Epoca de Aur.

Seara zilei de sâmbătă continuă de la ora 20.30, la Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A, cu un eveniment de socializare: Degustare de preparate cu specific comunist cu Mircea Groza. Mai mult, cinefilii pot viziona un film românesc cu totul impresionat, dar și o conferință, la Curtea Artiștilor: „Anul nou care n-a fost” + conferința cu Irina Margareta Nistor și Marius Revent

Duminică, 24 august, începând cu ora 18, la Biserica Reformată din Dumbrava – Spectacol de teatru în limba maghiară: „Intelmek”. Tot duminică, de la ora 20.30, la Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A –Premieră film: „Notificarea”.

Festivalul Cultural „Curtea Artiștilor” este organizat de Asociația Pro Teatru, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj, Consiliului Local Zalău și AFCN, în colaborare cu BibliotecaJudețeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Centrul de Cultură și Artă al JudețuluiSălaj, Asociația DAAT și Casa Municipală de Cultură Zalău.