Accident în Aghireș. Mai multe persoane au ajuns la spital

Două autoturisme au fost implicate marți după-amiază într-un accident rutier, produs în localitatea Aghireș. O femeie de 30 de ani, din Zalău, în timp ce efectua un viraj spre partea dreaptă, s-a ciocnit cu un autoturism condus regulamentar din sens opus.

În urma impactului, ambii șoferi, un bărbat de 64 de ani și o femeie de 73 de ani au fost răniți și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Mai mult, cei doi șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative.

În acest caz, cercetările vor fi continuate de polițiști. Aceștia au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Oamenii legii vor stabili cu exactitate cauzele și împrejurările ce au dus la producerea accidentului.