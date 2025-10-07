Atenție! Începând din 8 octombrie, schimbări în transportul public pentru elevii din Zalău

În municipiul Zalău, elevii beneficiază gratuit de serviciile publice de transport local, în baza unui card de călătorie, fiind obligatorie validarea acestuia la fiecare utilizare. Pentru eliberarea sau reactualizarea cardurilor de călătorie, elevii sunt rugați să se prezinte la punctele de eliberare a biletelor și abonamentelor ale societății. Informații suplimentare pot fi obținute accesând site-ul oficial: www.tuz.ro. Începând cu data de 8 octombrie 2025, utilizarea cardului fără reactualizare, echivalează cu lipsa unui titlu de călătorie valid și poate atrage, conform legislației în vigoare, aplicarea amenzilor contravenționale.

