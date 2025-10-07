Criminalul care a ucis un sălăjean pentru câteva tablouri rămâne la închisoare

Ferenc Sütő, unul dintre cei mai periculoși criminali în serie din România, autorul a patru crime, printre care una săvârșită în anul 1995 în Sălaj, va rămâne în spatele gratiilor. Acesta se afla la un pas de a ieși din închisoare, întrucât Tribunalul Bihor a admis cererea de modificare a pedepsei în luna septembrie și a decis ca închisoarea pe viață să fie înlocuită cu 25 de ani de detenție. Bărbatul își ispășise deja acești ani, drept urmare ar fi putut fi eliberat.

Ulterior, Curtea de Apel Oradea a admis, la începutul acestei săptămâni, contestația formulată de Parchetul Bihor, și a respins cererea deținutului de a-i fi comutată pedeapsa. Procurorii au atacat sentința din 17 septembrie, prin care instanța aplicase o prevedere din vechiul Cod Penal, legea mai favorabilă. Potrivit acesteia, în cazul în care un deținut condamnat la închisoare pe viață a împlinit vârsta de 60 de ani în timpul pedepsei, detențiunea este înlocuită cu închisoare pentru o perioadă 25 de ani, potrivit bihon.ro.

A ucis și jefuit un sălăjean

Originar din județul Satu Mare, Sütő a avut numeroase probleme cu legea încă din tinerețe. Unul dintre cele mai grave episoade din trecutul său a avut loc în toamna anului 1995, în județul Sălaj, când, alături de un alt bărbat, a ucis un vârstnic cu o cruzime ieșită din comun.

Cei doi aflaseră că sălăjeanul Kiss András deținea și vindea peste graniță tablouri și icoane rare. Înarmați, au pătruns în locuința sa și l-au atacat. Loviturile cu cuțitul au fost atât de puternice încât lama uneia dintre arme s-a rupt și a rămas înfiptă în craniul victimei. Acest detaliu a fost descoperit ulterior, în urma autopsiei.

Trupul victimei, ascuns sub pat

După ce a rămas fără suflare, cei doi au ascuns trupul neînsuflețit al bărbatului sub pat și au furat patru tablouri de valoare: un portret al principelui Rákóczi, unul de cioban, un peisaj cu un castel și o icoană ce o înfățișa pe Maica Domnului cu Pruncul. Ulterior, aceștia au vândut operele de artă la Carei pentru suma de 6.000 de mărci.