Compania de Apa Someș S.A. instituie temporar un program de furnizare al apei potabile în unele localități din județ, după cum urmează.
- Localitatea CĂPÂLNA – zilnic între orele 7 – 9 și 18 – 20;
- Localitatea STANA – zilnic între orele 6 – 18;
- Localitățile ILEANDA și BIZUȘA – zilnic între orele 7 – 10 și 17 – 21;
- Localitatea PĂUȘA – zilnic între orele 10 – 15;
- Localitatea CUZĂPLAC – în zilele de LUNI, MIERCURI și SÂMBĂTĂ intre orele 16 – 20;
- Localitățile GĂLĂȘENI, PETRINDU și TĂMAȘA – în zilele de MARȚI și SÂMBĂTĂ între orele 14 – 20;
- Localitatea GÂLGĂU – în zilele PARE;
- Localitatea POIANA BLENCHII – în zilele IMPARE;
- Localitățile RUS și FÂNTÂNELE – zilnic între orele 7 – 9 și 17 – 20;
- Localitatea VĂLENI – zilnic între orele 9 – 21;
- Pentru a limita timpul necesar pentru întregirea stocului de apă, Compania de Apă roagă utilizatorii să folosească apa doar pentru consumul casnic, nu și pentru lucrări agricole sau zootehnice. Reluarea furnizării serviciului de alimentare cu apă în condiții normale va fi posibilă doar în funcție de disponibilitatea apei la sursă și reîntregirea stocului de apă în rezervoarele de înmagazinare.
One Thought to “Apă la program în județ”
Măcar în acele localități este un program. În Lozna nu este presiune la apă să poți face o baie. Nu știu ce se întâmplă, nu este apă nici ziua nici noaptea și nu se ia nicio măsură. Gurile rele spun ca se irigă solariile cu apă de la rețea. Să fie adevărat???