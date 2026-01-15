Ambasadoarea Nasa Education cu origini în Sălaj, într-un program educațional alături de un robot umanoid

Scriam recent că Dorina Gîrbovan este o româncă cu origini în Sălaj și ambasadoarea NASA Educational, o organizație internațională care susține educația despre Spațiul Cosmic. Zilele trecute, Dorina a participat în prima emisiune educațională românească care transformă tehnologia într-o poveste accesibilă pentru copii. „Am gătit știință alături de oameni (Elena si Cristian), dar și cu un robot umanoid (Jonny), în prima emisiune educațională de tip <edutainment> din România, care transformă tehnologia într-o poveste accesibilă pentru copii, părinți și profesori și devine o adevărată poartă de intrare în universul STEAM: Robotica în bucătărie. Am testat scuturi termice, am pus întrebări grele, am făcut experimente live și am demonstrat că STEAM se învață cel mai bine cu curaj, umor și un strop de roboți. Da, revin cu detalii despre acest proiect când bucătăria devine laborator, iar viitorul se construiește pas cu pas”, a declarat Dorina.

În calitatea sa de ambasadoare NASA Education, Dorina coordonează și susține programe educaționale despre spațiul cosmic. A absolvit Facultatea de Fizică a Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, are trei masterate, două în fizică şi unul în chimie, pe care le-a obținut în SUA şi România, a predat opt ani în Canada şi SUA la universități şi licee private şi a revenit în România de ani buni.