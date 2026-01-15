Seria șoferilor „afumați” la volan, completată de un bărbat din Hida

Continuăm seria șoferilor care urcă la volan sub influența băuturilor alcoolice, iar de această dată, în vizorul polițiștilor se află un bărbat în vârstă de 38 de ani, din comuna Hida.

În plină zi, în jurul orei 10.45, la data de 14 ianuarie, polițiștii Serviciului Rutier Sălaj au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Zalău.

Oamenii legii l-au testat pe șofer cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost unul pozitiv. Concentrația indicată a fost de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Drept urmare, șoferul a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei. Potrivit autorităților, cercetările în acest caz sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier.