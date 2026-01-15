Biblioteca Județeană și Book Society Romania lansează cel mai nou club de lectură din Zalău

Evoluția constantă, de altfel într-un ritm accelerat, nu reprezintă o piedică în inițierea și organizarea activităților culturale, cu predilecție în sfera lecturii.

O nouă inițiativă cu totul specială se arată la orizont pentru zălăuanii iubitori de carte, iar Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj și Book Society Romania anunță lansarea proiectului cultural Book Talk Zalău, un nou club de lectură dedicat cititorilor și poveștilor împărtășite.

Dezvoltarea unei comunități active

Inițiativa își propune să dezvolte o comunitate activă de cititori, să încurajeze dialogul și să transforme lectura într-o experiență urbană, accesibilă și relevantă pentru comunitatea de la poalele Meseșului.

Și cum misiunea instituției sălăjene o reprezintă transformarea bibliotecii într-un punct viu pe harta culturală, scopul proiectului îl constituie atragerea și menținerea lecturii cât mai aproape de comunitate:

„Lansarea clubului de lectură Book Talk Zalău reprezintă un pas firesc în misiunea noastră de a aduce lectura mai aproape de oameni și de a transforma biblioteca într-un spațiu viu, deschis dialogului și ideilor. Ne dorim ca acest club să devină un loc în care cititorii se întâlnesc, se inspiră și descoperă împreună sensuri noi în cărțile pe care le iubesc. Parteneriatul cu Book Society România ne ajută să conectăm Zalăul la o mișcare națională de promovare a lecturii, iar acest lucru ne bucură și ne responsabilizează. Invităm comunitatea să ni se alăture, pentru că lectura capătă o altă valoare atunci când este împărtășită”, după cum precizează Mariana Marian, managerul Bibliotecii Județene Sălaj.

Întâlniri lunare

Întâlnirile Book Talk Zalău vor fi organizate de la o lună la alta, iar fiecare ediție va fi dedicată cărții lunii, aleasă astfel încât să provoace perspective diferite și discuții autentice. Moderator este Anca Beleiu, cunoscută pentru implicarea în promovarea lecturii și a comunităților culturale, care va ghida discuțiile într-un mod prietenos, deschis și accesibil tuturor, indiferent de vârstă sau experiență de lectură.

Prima ediție Book Talk Zalău va avea loc joi, 22 ianuarie 2025, începând cu ora 17, la Secția Tineri & Adulți, iar titlul propus este „Viața e în altă parte”, de Milan Kundera. Lucrarea, una complexă, promite o dezbatere despre maturizare, artă și istorie. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Lectura prealabilă a volumului este încurajată pentru o experiență cât mai completă.

„Prin parteneriatul cu Book Society Romania, Biblioteca Județeană Sălaj își continuă misiunea de a susține lectura, educația culturală și implicarea în viața comunității”, mai transmit reprezentanții bibliotecii.