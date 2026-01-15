Ziua Culturii Naționale, ocazie de reflecție asupra identității culturale în rândul sălăjenilor

Deși societatea traversează o perioadă marcată de numeroase schimbări sociale, economice și politice, cultura nu-și pierde din valoare indiferent de dificultățile cu care o comunitate se poate confrunta.

Celebrată anual la data de 15 ianuarie, începând cu anul 2011, Ziua Culturii Naționale reprezintă un prilej important pentru fiecare dintre noi spre a reflecta asupra identității culturale românești.

Mai mult, în urmă cu 176 de ani se năștea Mihai Eminescu. Poet, prozator și jurnalist, Eminescu este considerat drept cel mai cunoscut reper cultural românesc, iar operele sale, studiate și în prezent, îl păstrează viu în conștiința fiecărei generații în parte.

Astfel, această zi, celebrată la nivel național, nu doar că reprezintă o coincidență cu aniversarea acestui geniu literar românesc, dar subliniază și rolul culturii în formarea și întărirea identității naționale. Această perioadă este marcată anual printr-o serie de evenimente, iar sălăjenii dovedesc implicare în valorificarea culturii cu fiecare ocazie în parte.

Cultura deprinde și mai multă culoare prin diversele manifestări pregătite pentru această zi. De la evenimente cu momente artistice, ateliere și până la expoziții de carte, anul acesta, o sumedenie de instituții sălăjene și-au adus aportul în valorificarea semnificației acestei perioade: Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj, Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, al Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj și al Reprezentanței Zalău a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România.