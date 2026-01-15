Deși avem centură, Zalăul n-a scăpat de traficul greu

Mai multe persoane ne-au adus la cunoștință că deși centura municipiului Zalău a fost dată în folosință la finalul anului trecut, orașul tot n-a scăpat de traficul greu, iar multe camioane, care vor să ajungă în Satu Mare sau în alte orașe și comune sălăjene, circulă în continuare prin oraș, pe strada Kossuth. „La intrarea în sensul giratoriu dinspre localitatea Panic nu a fost montat un semn rutier pentru restricționarea accesului camioanelor în oraș, deoarece în acea zonă se află DN 1H, iar traficul greu care se deplasează către Jibou nu are rută alternativă. La ieșirea din oraș, pe Meseș, CNAIR urmează să monteze semnalizarea corespunzătoare. Menționăm că se lucrează la o documentație pentru restricționarea traficului autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone în oraș, începând de la sensul giratoriu cu strada Voievodul Gelu, până la sensul giratoriu cu strada Gheorghe Doja, cu excepția autovehiculelor autorizate. Documentația urmează să fie aprobată de Poliția Municipiului, după care vor fi realizate semnalizările rutiere”, ne-a informat municipalitatea. Pentru mulți șoferi de camioane este mai simplu să traverseze orașul pentru că distanța este mai scurtă. Nu este firesc să fie așa din moment ce există o șosea ocolitoare. Desigur, excepție fac camioanele care asigură aprovizionarea și alte bunuri pentru instituții și firme din oraș.

