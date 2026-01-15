Dosar penal, deschis de polițiști în urma unui furt la o fermă din Cuzăplac

Un tânăr în vârstă de 31 de ani, din comuna sălăjeană Cuzăplac, bănuit de comiterea infracțiunii de furt, a fost identificat de polițiștii din Sânmihaiu Almașului în cursul zilei de miercuri.

În luna decembrie a anului trecut, oamenii legii s-au sesizat din oficiu, după ce mai multe scule electrice, o motocosasă și o trusă ce conținea o bormașină, un acumulator și un încărcător, aflate în posesia unui bărbat din comună, ar fi fost furate de persoane necunoscute, iar mai apoi vândute. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, în data de 8 decembrie a anului trecut, tânărul de 31 de ani ar fi trecut pragul unei ferme situate în extravilanul comunei Cuzăplac, de unde ar fi sustras bunurile respective, pe care ulterior le-ar fi vândut.

În urma investigațiilor, prejudiciul, estimat la aproximativ 2.600 de lei, a fost recuperat integral și restituit proprietarului.

Cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

Imagine cu rol ilustrativ.