Lemn fără acte, confiscat de polițiști la Iaz

Un autoturism a fost oprit în trafic de polițiști, miercuri noaptea, în localitatea Iaz. La volanul mașinii se afla un tânăr în vârstă de 26 de ani, din comuna Plopiș.

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit o cantitate de aproximativ doi metri cubi de material lemnos, dar și un motofierăstrău. Potrivit polițiștilor, pentru lemnul transportat, tânărul nu deținea aviz de însoțire.

Drept urmare, întreaga cantitate de lemn, dar și motofierăstrăul, au fost ridicate în vederea confiscării.

În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele acestuia, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt de arbori. Mai mult, cercetările sunt continuate pentru stabilirea prejudiciului cauzat și tragerea la răspundere penală a persoanei în cauză, după cum precizează reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

Imagine cu rol ilustrativ.