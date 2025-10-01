Ai muncit în Sălaj și îți lipsesc adeverințe necesare pensiei? Iată ce trebuie să faci

Instituția Prefectului anunță că o parte dintre arhivele și carnetele de muncă ale unor întreprinderi din județ se află, în prezent, în păstrarea unui depozit autorizat de arhive din județul Cluj.
Persoanele care au lucrat la firmele de mai jos și au nevoie de carnetul de muncă sau adeverințe pentru dosarul de pensionare pot verifica situația documentelor și pot solicita eliberarea acestora prin platformele online dedicate sau prin contact direct, veți găsi datele la finalul postării.
Lista întreprinderilor din județul Sălaj ale căror arhive se află în depozit:
• Buciumi – BUFFALO EXPRESS SRL
• Hereclean – EURO CARD 2007 SRL, MARE COMP SRL, METALL CONSTRUZIONI SRL
• Zalău – EXPRES SRL, ONCHAO CURIER SRL, Petro Construct (în faliment), PHOENIX BOOK SRL
• Sat Doba – FERMA LAD-ANY SRL
• Sat Agrij – ISMARI L. TOF SRL
• Cehu Silvaniei – LAURENȚIU CONS SRL, PISCICOLA SRL (fosta AGROMIXT SRL)
• Borza – MPM TOWING SRL
• Oraș Șimleu Silvaniei – PETUNIA TRANS SRL, SIMEX PLUS SRL
• Poarta Sălajului – PROIECT IMPIANTI LAC SRL
• Sat Ileanda – SERVAGRO SRL
• Sat Bocșa – SIMEX QUATTRO SRL
• Someș Odorhei – VIGANO SRL
Cum puteți verifica și obține documentele:
Pentru carnete de muncă, accesați: https://adeverinte.arhivatorul.ro/carte-de-munca
Pentru adeverințe de pensionare, completați formularul la: https://adeverinte.arhivatorul.ro/
Telefon de contact: 0371 237 130
E-mail: adeverinte@arhivatorul.ro