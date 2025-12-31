Număr de telefon prin care zălăuanii pot anunța problemele cauzate de zăpadă și polei

Adrian Lungu
0737 016 612  este numărul de telefon prin care zălăuanii pot cere ajutorul în cazul problemelor cauzate de ninsoare sau polei pe drumurile din municipiu, a anunțat administrația locală.
Principalele zone de intervenție sunt porțiunile de drum cu declivitate mare, străzile principale, precum și zona spitalelor, trecerile de pietoni și trotuarele aflate în vecinătatea stațiilor mijloacelor de transport în comun.

