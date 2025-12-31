0737 016 612 este numărul de telefon prin care zălăuanii pot cere ajutorul în cazul problemelor cauzate de ninsoare sau polei pe drumurile din municipiu, a anunțat administrația locală.
Principalele zone de intervenție sunt porțiunile de drum cu declivitate mare, străzile principale, precum și zona spitalelor, trecerile de pietoni și trotuarele aflate în vecinătatea stațiilor mijloacelor de transport în comun.
One Thought to “Număr de telefon prin care zălăuanii pot anunța problemele cauzate de zăpadă și polei”
[…] aflate în vecinătatea stațiilor mijloacelor de transport în comun. Articolul Număr de telefon prin care zălăuanii pot anunța problemele cauzate de zăpadă și polei apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]