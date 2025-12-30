În ședința Consiliului Local al Municipiului Zalău din data de 30 decembrie s-a aprobat stabilirea impozitelor și taxelor locale, care se majorează cu 80 %. Proiectul a fost elaborat în baza modificărilor legislative aduse Codului Fiscal prin Legea nr. 239/2025 și OUG nr. 78/2025, acte normative care impun autorităților locale ajustări semnificative ale politicilor fiscale.
PSD, UDMR, PNL și USR au votat pentru, iar AUR au votat împotrivă (17/2).
M. S.
6 Thoughts to “La Zalău, impozite majorate cu 80 %”
[…] UDMR, PNL și USR au votat pentru, iar AUR au votat împotrivă (17/2). M. S. Articolul La Zalău, impozite majorate cu 80 % apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]
Trebuie bani pentru mașinile primăriei , ca fac naveta cu ele și nevasta lu fortu și alți clienți de culoare roșie…
Roșii ăștia sunt spurcați oameni, numai cu învârteli se ocupa.
Rusine la toti care a-ti votat pentru majorarea cu 80%, sunteti doar niste papusari hapsani de putere…aveati dreptul de a vota impotriva, tinad cont ca nu aveti nici un drept de a baga mana adanc in buzunarul proprietarilor.
Dupa constitutia Romaniei, ar trebui sa fiti judecati pentru tradearea neamului.
Rusine, Rusine, Rusine!
Toate faptele bune , realizate pana acum v-au fost anulate prin aceasta votare.
80% din viata voastra (a celor care au votat pentru), sa va mustre conștiința, pentru aceasta tradare de neam…sunteti niste fricosi impu#$#
Rușinea României, cei patru judecători CCR, putred de bogați, numiti de PSD. Acest partid a făcut mult rău, trebuie să dispară.