La Zalău, impozite majorate cu 80 %

În ședința Consiliului Local al Municipiului Zalău din data de 30 decembrie s-a aprobat stabilirea impozitelor și taxelor locale, care se majorează cu 80 %. Proiectul a fost elaborat în baza modificărilor legislative aduse Codului Fiscal prin Legea nr. 239/2025 și OUG nr. 78/2025, acte normative care impun autorităților locale ajustări semnificative ale politicilor fiscale.

PSD, UDMR, PNL și USR au votat pentru, iar AUR au votat împotrivă (17/2).

M. S.