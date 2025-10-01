Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj marchează 15 ani de activitate

Cea mai importată instituție de cultură din județul nostru împlinește astăzi, 1 octombrie, 15 ani de activitate. Cu această ocazie, președintele Consiliului Județean Sălaj a transmis un mesaj de felicitare pentru instituție și angajații acesteia. „Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, instituție care a știut să păstreze vii tradițiile, să aducă pe scenă arta autentică și să lase o moștenire valoroasă prin cărțile și revistele publicate de-a lungul timpului – sărbătorește astăzi 15 ani de activitate. În toți acești ani, Centrul a devenit nu doar un promotor al folclorului și al evenimentelor culturale, ci și un sprijin pentru cei care scriu, cercetează și duc mai departe memoria și identitatea sălăjeană. Felicitări tuturor celor care, prin muncă, pasiune și talent, dăruiesc comunității noastre frumusețe, inspirație și identitate”, a declarat președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj este o instituție subordonată Consiliului Județean Sălaj.

