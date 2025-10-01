Comunicat de presă

OCPI Sălaj, 01.10.2025

Peste 10.300 de imobile din comuna Zimbor, județul Sălaj, au fost măsurate și urmează să fie intabulate. Rezultatele lucrărilor, desfășurate în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) și finanțate din fonduri europene, vor fi afișate luni, 6 octombrie 2025, atât la sediul primăriei comunei Zimbor, cât și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

În urma lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale (UAT), în comuna Zimbor din județul Sălaj au fost identificate 10.340 de imobile, cu suprafața totală de 7.346 de hectare.

Rezultatele lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților vor fi afișate începând de luni, 06.10.2025, la sediul primăriei comunei Zimbor, str. Castelului, nr. 5, localitatea Zimbor, județul Sălaj, cât și pe pagina de internet a ANCPI.

Persoanele interesate au la dispoziție 60 de zile pentru a depune contestații sau cereri de rectificare, dacă este cazul.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice, în forma prevăzută de lege, însoțite de documentele justificative, pot fi formulate și depuse în perioada 06.10.2025 – 05.12.2025 la sediul primăriei comunei Zimbor, transmise prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic. În acest caz, certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată, conform prevederilor art. 48 alin.(2) din Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare.

PNCCF are ca scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene și din bugetul primăriilor.

PNCCF se derulează până la finalizarea înregistrării sistematice a tuturor imobilelor de pe teritoriul României. Procesul de înregistrare sistematică a imobilelor implică o colaborare strânsă între primării, prestatori, reprezentanții OCPI și cetățeni și oferă garanții solide pentru protejarea dreptului de proprietate.

ANCPI, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară și prestatorii lucrărilor de cadastru general desfășoară ample campanii publice pentru informarea și conștientizarea cetățenilor. În calitate de principali beneficiari ai PNCCF, cetățenii sunt implicați în toate etapele programului și au obligația de a colabora cu autoritățile și prestatorii pentru identificarea imobilelor, furnizarea actelor de proprietate și verificarea rezultatelor lucrărilor.

La finalul procesului, documentele tehnice sunt afișate public, iar cetățenii pot contesta eventualele erori timp de 60 de zile. Corectarea gratuită a oricăror inexactități este posibilă chiar și după deschiderea noilor cărți funciare, până la modificarea datelor imobilului sau proprietarului (prin vânzare, ipotecare, moștenire etc.).

Totodată, ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care completează obiectivul PNCCF prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 de hectare, din 660 de UAT-uri din zonele rurale ale României, iar valoarea totală a Proiectului este 312.891.155 de euro.

Proiectul major a fost finanțat, până în decembrie 2023, prin Programul Operațional Regional și a fost etapizat. Faza II a Proiectului este finanțată, în prezent, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, https://www.ancpi.ro/pnccf/.

Sergiu PANIE

Director OCPI Sălaj