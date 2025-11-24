Zeci de sălăjeni cu infecții respiratorii au ajuns la Urgența Spitalului Județean din Zalău

Din păcate, răcirea vremii a venit la pachet cu o creștere semnificativă a numărului de pacienți cu viroze. În perioada 17 – 23 noiembrie, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență din Zalău au fost preluați 40 de pacienți diagnosticați cu infecții respiratorii. Mulți dintre pacienți sunt copii, dar și vârstnici. Deocamdată, în județ nu sunt probleme grave. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Sălaj, cel puțin până la sfârșitul săptămânii trecute, în județ nu au fost înregistrate cazuri de gripă confirmate oficial.

Share Whatsapp Email