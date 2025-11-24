Mai mulți elevi ai Colegiului Național „Silvania” din Zalău au susținut o mini-sesiune Cambridge

În vreme ce ziua de sâmbătă este una de relaxare pentru cei mai mulți elevi, zeci de liceeni de la Colegiul Național „Silvania” din Zalău au așteptat încă de dimineață pentru examenul Cambridge.

În 22 noiembrie, un număr de 23 de elevi ai colegiului zălăuan au susținut o mini-sesiune Cambridge, dintre care 13 elevi pentru nivelul B2, opt pentru C1, iar alți doi pentru nivelul C2.

„Suntem convinși că rezultatele vor fi excepționale, ca de obicei. Și tot ca de obicei, cei de la EECentre European Examinations au organizat examenul în modul lor plictisitor deja, adică impecabil”, transmite colegiul pe rețelele de socializare.

Deși au avut emoțiile firești, elevii au terminat cu bine probele, iar acum așteaptă cu nerăbdare rezultatele ce vor confirma munca și eforturile depuse în ultima perioadă.

Sursă foto: Cristian Man/Facebook – Colegiul Național „Silvania” Zalău