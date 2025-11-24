Specialiștii Direcției de Mediu Sălaj, în misiune pentru protejarea pădurii

Zilele trecute, angajați ai Direcției Județene de Mediu Sălaj au participat la activitățile de punere în valoare a masei lemnoase, în conformitate cu prevederile amenajamentului silvic de pe suprafața sitului „ROSACO0322 Muntele Șes UP I Drighiu- u.a.5E”. „Prin aceste activități urmărim identificarea și marcarea arborilor destinați tăierii, stabilirea măsurilor pentru protejarea regenerării și funcțiilor ecosistemice ale pădurii, asigurarea unei exploatări responsabile, transparente și compatibile cu principiul managementului forestier durabil”, este mesajul instituției sălăjene. Activitățile de punere în valoare sunt o componentă esențială a managementului forestier durabil, pentru că stabilesc cadrul tehnic și legal în care se poate exploata lemnul, fără a compromite resursa pe termen lung, astfel încât pădurea să își mențină sănătatea, productivitatea și rolul ecologic.

