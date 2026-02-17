Rujeola revine puternic pe fondul dezinformării şi al blocajelor din sistem

Ţara noastră traversează cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii, iar consecinţele sunt deja vizibile: creşterea dramatică a cazurilor de rujeolă şi scăderea accentuată a imunizării copiilor. Potrivit celor mai recente date analizate de Salvaţi Copiii România, doar 47,4% dintre copii au primit prima doză de vaccin ROR (rujeolă-oreion-rubeolă) în 2025 – mult sub pragul de siguranţă de 95% recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Medicii avertizează că situaţia este alimentată de trei factori principali: dezinformarea din social media; desfiinţarea vaccinării în şcoli; izolarea comunităţilor rurale şi lipsa transportului.

• România, epicentrul rujeolei în Europa

Datele Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor arată amploarea crizei: între februarie 2024 şi ianuarie 2025 au fost raportate 32.265 de cazuri de rujeolă în UE; dintre acestea, 27.568 au fost în România – adică peste 85%. Situaţia este confirmată şi de Institutul Naţional de Sănătate Publică: 35.736 de cazuri între 2023 şi 2025; 30 de decese; majoritatea îmbolnăvirilor la copii sub 15 ani. România se află astfel printre cele 13 state europene unde rujeola are transmitere endemică, adică boala circulă constant în populaţie.

• De ce refuză părinţii vaccinarea

Studiul realizat în mediul rural pe baza interviurilor cu medici şi asistenţi comunitari identifică patru tipuri majore de bariere: 1. Bariere informaţionale – mituri şi dezinformare online; neîncrederea în vaccinuri; lipsa percepţiei asupra gravităţii bolilor. 2. Bariere sociale şi culturale – mobilitatea familiilor; bariere lingvistice şi culturale; influenţa comunităţii. 3. Bariere sistemice – birocraţia excesivă; lipsa personalului medical; desfiinţarea vaccinării în şcoli; lipsa transportului. 4. Comportamente parentale – amânarea constantă; refuzul semnării declaraţiilor de nevaccinare; teamă de reacţii adverse.

Medicii spun că cea mai mare problemă este abandonarea rapelului: în unele comunităţi, rata pentru a doua doză ROR coboară până la 20%.

Medicii de familie semnalează probleme structurale grave: lipsa sancţiunilor pentru nevaccinare; dificultăţi de raportare; lipsa personalului comunitar; finanţare insuficientă. Un obstacol important este eliminarea vaccinării în şcoli, care asigura anterior acoperire ridicată.

