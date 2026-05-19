Sărbătoarea campionilor la Școala „Mihai Eminescu” din Zalău

Echipa de volei masculin a școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Zalău, formație medaliată cu aur la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – Brăila 2026, a fost felicitată și premiată astăzi în cadrul unei festivități, o adevărată sărbătoare pregătită de conducerea unității de învățământ.

Terenul de sport al școlii s-a umplut cu sute de elevi însoțiți de profesori și părinți, toți veniți să-i felicite pe campioni. Și n-au fost singurii. Surpriza a fost completată de prezența la festivitate a mai multor componenți ai echipei de volei masculin Sport Club Municipal Zalău. Cristian Bartha, Thiago Suarez-Mendoza, statisticianul Tudor Lazăr, Mihai Mărieș, David Onuțe și Ștefan Trif. Campionii de la „Eminescu” sunt:

Lotul campionilor:

Matei Lungu

Patrick Olaru

Luca Onuțe

Luca Login

Remus Bica

Ștefan Rapolti

Octavian Ardelean

David Trif

Echipa campioană a fost pregătită de profesoara Ioana Turoczi.

Campionii au fost felicitați și premiați. Felicitări tuturor!