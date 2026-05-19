Probleme cu apa la Pria. Autoritățile fac apel la respectarea utilizării responsabile

Având în vedere faptul că luni dimineața, bazinul de acumulare a apei potabile din Pria era gol, Primăria Cizer a atras atenția populației asupra consecințelor nerespectării consumului responsabil. Potrivit administrației locale, din cauza consumului excesiv de apă și a utilizării acesteia în scopuri neautorizate (precum udatul grădinilor, spălatul mașinilor etc), resursele de apă din rețeaua publică sunt supuse unei presiuni semnificative. „Dacă această tendință se menține, vom fi nevoiți să luăm măsuri de raționalizare a apei, care pot include: limitarea furnizării apei potabile la anumite intervale orare; reducerea debitului în rețea și oprirea temporară a alimentării în anumite zone. Vă reamintim că apa din rețea este destinată exclusiv consumului menajer (gătit, igienă personală, curățenie). Este interzisă utilizarea apei potabile în scopuri recreative sau agricole, în această perioadă critică. Contăm pe sprijinul și responsabilitatea fiecăruia pentru a evita impunerea acestor măsuri. Vă mulțumim pentru înțelegere, vă asigurăm de sprijinul nostru pentru asigurarea apei menajere strict necesare cetățenilor comunei Cizer”, este mesajul administrației locale.

