Începe actualizarea bazei de date a locurilor de veci din Cimitirul Central Zalău

Firma Citadin a Primăriei Zalău a anunțat că în cimitirul din oraș s-a constatat existența unor locuri de veci concesionate în trecut pentru care nu există o evidență completă în baza de date. În acest context, pentru actualizarea și corectarea evidențelor, toate persoanele care dețin locuri de veci concesionate pana în luna decembrie a anului 2024 sunt îndemnate să se prezinte la sediul firmei Citadin din Zalău, în vederea confirmării dreptului de concesiune. Documentele pot include: contractul de concesiune; chitanțe sau dovezi de plată și alte acte relevante care atestă dreptul de folosință asupra locului de veci. Acest demers are ca scop asigurarea unei administrări corecte și transparente a Cimitirului Municipal, precum și evitarea eventualelor neclarități privind dreptul de utilizare a locurilor de veci.

