Numărul copiilor sălăjeni, beneficiari ai alocației, mai mare în prima lună din 2026

Un număr de peste 3,6 milioane de copii din întreaga țară au beneficiat în prima lună a anului de alocație, iar suma totală acordată de statul român pentru plata acestor indemnizații ajunge la 1.193.496.778 de lei, potrivit datelor oficiale. Cifrele sunt în creștere spre deosebire de luna decembrie a anului 2025.

Sălajul se numără de la o lună la alta printre județele fruntașe cu cele mai mari valori medii ale alocației, iar în ianuarie lună 2026, suma a ajuns la 339,53 lei, mai mică decât în luna precedentă, când valoare media ajunsese la 339,86 lei, potrivit datelor oficiale centralizate de Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială – A.N.P.I.S.

Singurele județe care se află în ierarhie cu o sumă de bani mai mare decât cea alocată copiilor din sălăjeni sunt Caraș-Severin, unde valoarea medie este de 342,76 lei, și Botoșani, cu 341,08 lei.

În județ, numărul beneficiarilor din luna decembrie a fost de 42.657, în creștere de la 42.550 înregistrat în luna decembrie a anului precedent, iar suma totală achitată ajunge la 14.483.240 de lei.

Sumele acordate în funcție de vârste

Alocația este acordată fiecărui copil, cetățean român sau străin rezident pe teritoriul României, conform legii, iar cuantumul acesteia este de 719 lei, începând cu 1 ianuarie 2024, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani, respectiv până la împlinirea vârstei de 18 ani în cazul copilului cu handicap.

De asemenea, cuantumul alocației acordate de stat pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani, precum și tinerilor care au împlinit 18 ani și urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora, este de 292 de lei, începând cu prima zi a anului trecut.

Fără majorări

Cât despre eventuale majorări, alocațiile nu vor fi mărite nici în acest an, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de Guvern în vara anului trecut.

Decizia contribuie la înghețarea dreptului pentru al doilea an consecutiv, în ciuda faptului că legislația prevede actualizarea anuală a alocațiilor cu rata inflației.