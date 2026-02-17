Reglementarea accesului copiilor la reţelele sociale, discutată la nivel înalt

Accesul copiilor la reţelele sociale ar trebui reglementat în România, în contextul unor dovezi tot mai numeroase privind impactul negativ asupra capacităţii de concentrare şi memorare, consideră consilierul prezidenţial Sorin Costreie. Oficialul a explicat, într-o intervenţie la TV, că simpla adoptare a unei legi nu va rezolva problema, fiind necesare mecanisme clare de aplicare şi măsuri de prevenţie. „Avem o mare problemă cu capacitatea copiilor noştri de a se concentra şi de a memora, iar studiile arată că aceste dificultăţi sunt în legătură cu reţelele digitale”, a declarat Costreie. Potrivit acestuia, România nu va putea evita această dezbatere, deoarece majoritatea statelor europene se îndreaptă spre reglementări similare.

• Implementarea, principala provocare

Consilierul prezidenţial a subliniat că experienţa altor state arată cât de dificil este să aplici efectiv astfel de restricţii. El a invocat cazul Australiei, unde reglementările au fost adoptate recent, dar autorităţile întâmpină dificultăţi în punerea lor în practică. Costreie consideră că trei direcţii sunt esenţiale: reglementarea clară a accesului minorilor; crearea unor mecanisme eficiente de implementare; dezvoltarea unor programe solide de prevenţie.

„Eu sunt liberal şi, în mod normal, sunt împotriva reglementărilor excesive. Dar aici cred că trebuie intervenit, pentru că situaţia nu mai poate continua”, a spus el.

• Legături cu violenţa şi bullyingul

Oficialul a legat problema reţelelor sociale de fenomenele recente de violenţă în rândul minorilor. El a amintit cazuri în care copii au fost implicaţi în planuri violente sau în episoade grave de bullying, afirmând că mediul digital poate amplifica astfel de comportamente.

La rândul său, preşedintele Nicuşor Dan a adoptat o poziţie mai prudentă, susţinând că orice decizie politică trebuie precedată de o analiză aprofundată. Nicuşor Dan a afirmat că două probleme majore trebuie abordate simultan:

creşterea consumului de droguri în rândul tinerilor; lipsa unor activităţi sociale care să integreze copiii şi adolescenţii. În acest context, el a subliniat rolul instituţiilor specializate, precum DIICOT, în combaterea fenomenelor asociate riscurilor pentru minori.

• O dezbatere care capătă amploare în Europa

Discuţia despre limitarea accesului copiilor la reţelele sociale a devenit tot mai intensă în Europa, pe fondul preocupărilor legate de sănătatea mintală a tinerilor, dependenţa digitală şi creşterea violenţei în mediul online. Specialiştii avertizează că, fără intervenţii clare, efectele asupra dezvoltării cognitive şi emoţionale ale copiilor ar putea deveni tot mai vizibile.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro