Modificările testului Papanicolau – soluții moderne de diagnostic și tratament la GyneO Zalău

Dr. Florin Perneș, medic ginecolog cu experiență internațională, oferă în România una dintre cele mai moderne terapii pentru leziunile de col uterin: termocoagularea

Testul Papanicolau este o analiză simplă, dar extrem de importantă, care poate depista din timp modificările de la nivelul colului uterin. Aceste modificări pot varia de la forme ușoare, care uneori dispar de la sine, până la forme mai avansate, care, netratate, pot evolua spre cancer.

La GyneO Zalău, femeile au acces la o gamă completă de investigații și tratamente: de la recoltarea testului Papanicolau, colposcopie și biopsii realizate în condiții sigure, până la proceduri moderne minim invazive, cum este termocoagularea, sau intervenții chirurgicale atunci când situația o cere.

Când apar modificări – ce urmează?

De cele mai multe ori, modificările descoperite prin testul Papanicolau nu dau simptome. Totuși, unele femei pot observa sângerări între menstruații, după contact sexual sau secreții anormale. În astfel de cazuri, consultul ginecologic este esențial.

Investigațiile următoare includ colposcopia (examinarea atentă a colului uterin) și, dacă este nevoie, biopsia, efectuată la GyneO în condiții de confort, cu anestezie locală.

Termocoagularea – o premieră în România

Atunci când sunt descoperite leziuni cauzate de HPV sau modificări precanceroase, măsurile trebuie inițiate într-o fereastră optimă de timp și, în funcție de evoluție, pot fi repetate periodic.

În timp ce metodele clasice presupun bisturiu, excizie și o recuperare mai dificilă, GyneO Zalău oferă o alternativă modernă și blândă: termocoagularea colului uterin.

Această procedură folosește căldura controlată pentru a elimina delicat țesutul afectat, fără a tăia și fără a afecta fertilitatea. Este rapidă, sigură și aproape lipsită de durere.

Dr. Florin Perneș este printre puținii medici din România care aplică această metodă inovatoare, adusă din experiența sa internațională, ceea ce face din GyneO un centru de referință pentru sănătatea femeilor.

Continuitatea tratamentului, în același loc

Un mare avantaj pentru paciente este faptul că, la GyneO Zalău, întregul parcurs medical se desfășoară într-un singur loc:

recoltarea testului Papanicolau,

colposcopia și biopsia,

tratamente minim invazive (electrocoagulare, termocoagulare).

Iar în cazurile complexe, care necesită intervenții chirurgicale precum conizația sau histerectomia, acestea sunt efectuate chiar de către Dr. Florin Perneș, în cadrul unei clinici specializate, cu toate condițiile de siguranță și confort pentru pacientă.

Astfel, femeile primesc îngrijire completă, personalizată și sigură, fără drumuri inutile și fără amânări periculoase.

Mesajul medicului

„Prevenția salvează vieți. Un test simplu și un consult la timp pot face diferența. Astăzi, avem metode moderne, minim invazive, prin care putem trata eficient și fără complicații modificările colului uterin. Important este ca femeile să se prezinte la control regulat, pentru a nu ajunge în stadii avansate.”

– Dr. Florin Perneș

